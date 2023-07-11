В Калужской области задержали второго напавшего на мужчину из-за прически

Он вместе с сообщником избил жителя Электростали и срезал кожу с его головы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Задержан второй подозреваемый, срезавший кожу с головы человека из-за его прически в Электростали. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали", - сообщила она.

Ранее был задержан его сообщник, житель Коми 1999 года рождения.

По данным МВД, 9 июля в полицию Электростали поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним доставлен гражданин с телесными повреждениями. Полицейскими предварительно было установлено, что у одного из домов на улице Спортивной между тремя гражданами произошел конфликт, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения.

В прокуратуре Подмосковья сообщали ТАСС, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также об умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 112 УК РФ).