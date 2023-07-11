Во Владивостоке возбудили дело о халатности при покупке и сборке модульных парковок

В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что несмотря на значительные бюджетные ассигнования, ни одну из шести парковок не ввели в эксплуатацию

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности при покупке и сборке модульных парковок возбуждено во Владивостоке, контракт на покупку шести объектов был заключен в 2020 году, но ни один из них еще не введен в эксплуатацию, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Прокуратура города Владивостока провела проверку исполнения требований законодательства при расходовании бюджетных средств. <...> Прокурор города Владивостока направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность с причинением особо крупного ущерба), ход и результаты расследования которого находятся на контроле", - говорится в сообщении.

В мае 2020 года администрация города Владивостока заключила контракт на поставку шести модульных быстровозводимых механизированных парковочных систем на сумму свыше 200 млн рублей, которые приняты и полностью оплачены. В апреле 2021 года управление дорог и благоустройства администрации Владивостока заключило контракт на монтаж двух из шести модульных парковок на общую сумму более 60 млн рублей, который в результате был расторгнут по инициативе заказчика и оплачен на сумму фактически выполненных работ в размере свыше 25 млн рублей. В структуру затрат были включены строительные материалы, которые не применяются при сборке модульных конструкций (швеллеры, электроды и так далее), их стоимость превысила 6 млн рублей.

Отмечается, что, несмотря на значительные бюджетные ассигнования, в том числе с привлечением средств краевой субсидии, в настоящее время ни одна из шести парковок не введена в эксплуатацию.