В Новосибирске прокуратура начала проверку ГУ ФССП по региону после инцидента с клиникой

В пресс-службе медучреждения сообщили, что написали обращение на имя президента РФ

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Началась прокурорская проверка ГУ ФССП по Новосибирской области после обращения представителей клиники "1+1" ("Клиника НМТ"), из которой вооруженные приставы вывели пациентов и персонал из-за имущественного спора. Об этом ТАСС рассказали в прокуратуре региона.

"Обращения поступили, проводятся проверочные мероприятия", - сообщили ТАСС в прокуратуре по Новосибирской области.

В пресс-службе клиники агентству уточнили, что написали обращение на имя президента РФ, а также намерены провести пикет в центре Новосибирска, чтобы привлечь внимание общественности.

Утром 3 июля рядом с клиникой появилась машина УФССП, а здание оцепили судебные приставы с автоматами. В официальном сообществе во "ВКонтакте" управления ФССП по региону сообщили, что в клинике проводятся исполнительные действия "в связи с неисполнением в добровольном порядке решения суда". Пациентов и сотрудников вывели из медучреждения. Врач-невролог был вынужден вести прием на улице. В СМИ распространилось видео, на которых люди в форме УФССП просят лежащих на больничных кроватях людей покинуть медицинское учреждение, предлагая добираться домой самостоятельно или вызвать карету скорой помощи. Сотрудники клиники сообщили также об отключении силовиками камер наблюдения, о применении физической силы к охранному персоналу и о грубом обращении с пациентами.

Медучреждение планировало возобновить работу с 10 июля после того, как Арбитражный суд Новосибирской области предоставил ему отсрочку до 30 октября 2023 года. Однако, по словам представителя медучреждения, в здании еще дежурят представители ЧОП, действующие в интересах владельца здания, которые не пускают в клинику сотрудников.

По данным картотеки Арбитражного суда Новосибирской области, на рассмотрении суда есть ряд разбирательств между собственником помещения, индивидуальным предпринимателем, и ООО "Клиника НМТ". Собственник здания подал иск к клинике для уплаты неустойки в 23 млн рублей по договору аренду, руководство клиники подало встречный иск на 70 млн рублей для оплаты капремонта здания. Решением арбитражного суда от 4 августа 2022 года спорный договор аренды был расторгнут, суд обязал клинику освободить нежилые помещения площадью 2,783 тыс. кв. в течение 30 календарных дней.