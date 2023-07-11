В Прикамье на сплаве пропала группа туристов с 11 детьми

Всего в этой группе 22 человека

ПЕРМЬ, 11 июля. /ТАСС/. Группа туристов из 22 человек, 11 из которых дети, пропала в Пермском крае на сплаве по реке Усьве. Об этом сообщили во вторник в региональном управлении МЧС России.

"Факт подтверждаем. Пока у нас только информация от заявителя, поскольку группа была не зарегистрирована, мы не обладаем всей необходимой информацией для поисков, поэтому сейчас все уточняется и параллельно осуществляется поиск", - сообщили в управлении МЧС.

Информация о том, что группа туристов с детьми пропала в Пермском крае появилась в местных СМИ. По данным изданий, группа из 22 человек, в том числе 11 детей, отправилась на маршрут по реке Усьве 4 июля, 9 июля они должны были прибыть в поселок Усьва, но так и не вышли на связь.