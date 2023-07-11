В Непале пропал вертолет с шестью людьми на борту

Он направлялся в Катманду из Солукхумбу

ТАСС, 11 июля. Вертолет с пятью пассажирами и пилотом пропал в Непале. Об этом во вторник сообщило агентство ANI.

"Вертолет направлялся в Катманду из Солукхумбу и потерял связь с диспетчерским пунктом около 10:00 [по местному времени] (около 7:15 мск - прим. ТАСС)", - сообщил сотрудник по вопросам информации Управления гражданской авиации Непала Гьянендру Бхул, слова которого приводит агентство. Связь с вертолетом пропала примерно через 15 минут после вылета.

Как передает газета The Himalayan Times, речь идет о вертолете авиакомпании Manang Air. Издание сообщает со ссылкой на представителей авиакомпании, что на борту находятся пятеро граждан Мексики и пилот непалец.

В настоящее время GPS-координаты указывают на то, что вертолет исчез где-то рядом с перевалом Ламджура. Начались его поиски.