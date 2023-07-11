Индонезия задержала танкер под флагом Ирана по подозрению в незаконной перевозке нефти

По словам главы индонезийского Агентства морской безопасности Аана Курнии, танкер перевозил около 270 тыс. метрических тонн нефти

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Власти Индонезии задержали танкер под флагом Ирана в связи с подозрением в незаконной перевозке нефти, которая была перегружена с другого судна в море. Об этом сообщил во вторник глава Агентства морской безопасности Индонезии Аан Курния.

"В пятницу 7 июля нами был зафиксирован факт перегрузки нефти на танкер Arman 114 с другого танкера S Tinos в районе Северная Натуна (Южно-Китайское море - прим. ТАСС). Танкер Arman 114 была задержан при сотрудничестве с властями Малайзии", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном канале ведомства в YouTube.

По словам главы агентства, танкер перевозил около 270 тыс. метрических тонн нефти. Информации о том, какие дальнейшие действия власти Индонезии будут применять в отношении задержанного судна и экипажа, Курния не привел.