11 июля, 07:23

Индонезия задержала танкер под флагом Ирана по подозрению в незаконной перевозке нефти

По словам главы индонезийского Агентства морской безопасности Аана Курнии, танкер перевозил около 270 тыс. метрических тонн нефти

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Власти Индонезии задержали танкер под флагом Ирана в связи с подозрением в незаконной перевозке нефти, которая была перегружена с другого судна в море. Об этом сообщил во вторник глава Агентства морской безопасности Индонезии Аан Курния.

"В пятницу 7 июля нами был зафиксирован факт перегрузки нефти на танкер Arman 114 с другого танкера S Tinos в районе Северная Натуна (Южно-Китайское море - прим. ТАСС). Танкер Arman 114 была задержан при сотрудничестве с властями Малайзии", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном канале ведомства в YouTube.

По словам главы агентства, танкер перевозил около 270 тыс. метрических тонн нефти. Информации о том, какие дальнейшие действия власти Индонезии будут применять в отношении задержанного судна и экипажа, Курния не привел. 

Теги:
ИндонезияИран
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация