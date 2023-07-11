В Белгородской области за сутки зафиксировали около 70 прилетов со стороны ВСУ

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших при обстрелах нет

ТАСС, 11 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 70 боеприпасов, в том числе одно взрывное устройство сбросили с беспилотника на трактор.

Пострадавших при обстрелах нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе по селу Карабаново выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Долгое - 18 единиц боеприпасов неустановленного образца. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 минометных снарядов, по селу Середа - 4 минометных снаряда, по хутору Марьино - 2. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

По данным главы региона, в Белгородском районе по селу Журавлевка за сутки выпущено 3 артиллерийских снаряда, также противник сбросил с беспилотника взрывное устройство на трактор, в результате чего он сгорел, пострадавших нет. В Борисовском районе из миномета обстреляны окраины сел Богун-Городок и Казачье-Рудческое - в каждом зафиксировано по 5 прилетов, а в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка - зафиксировано 3 прилета.