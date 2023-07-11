11 июля, 07:41

На Украине заявили о конфискации квартир дизайнера Артемия Лебедева в Киеве

Согласно заявлению директора департамента санкционной политики министерства юстиции страны Инны Богатых, в доход государства перешли две квартиры площадью 138 кв. м и 193 кв. м

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) удовлетворил иск Минюста о конфискации квартир в центре Киева, которые якобы принадлежат российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Об этом заявила директор департамента санкционной политики министерства юстиции Инна Богатых.

"ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов <...> Артемия Лебедева - в доход государства перешли две квартиры в центре Киева (138 кв. м и 193 кв. м)", - написала она на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На Украине против Лебедева введены санкции. 21 марта Служба безопасности Украины заочно предъявила Лебедеву обвинения в оправдании действий РФ после того, как он посетил Запорожскую АЭС. 

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