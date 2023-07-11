За первый этап операции "Нелегал-2023" из России депортировали около 7 тыс. иностранцев

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, возбудили более 2 тыс. уголовных дел

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД приняли около 7 тыс. решений об административном выдворении и депортации иностранцев за пределы России за время первого этапа оперативно-профилактической операции "Нелегал-2023". Об этом во вторник ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В отношении иностранных граждан принято порядка 7 тыс. решений об административном выдворении и депортации за пределы РФ. Возбуждено более 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы", - сказала она.

Волк добавила, что в ходе операции сотрудники МВД и ФСБ России выявили порядка 45 тыс. нарушений миграционного законодательства, "в том числе более 33 тыс. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ".

Помимо этого, участники операции задокументировали более 12 тыс. нарушений осуществления иностранцами трудовой деятельности, выявили 273 лица, находящихся в федеральном и международном розыске.

Основная задача операции "Нелегал-2023" состоит в стабилизации миграционной ситуации на территории государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. В ходе операции решаются практические задачи по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции и других связанных с ней противоправных действий.