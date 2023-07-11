В Сочи крупный град повредил крыши домов и автомобили

Пострадавших нет

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Крупный град прошел в Лазаревском районе Сочи, в результате оказались повреждены кровли частных домов и автомобили, никто не пострадал. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

"В Лазаревском районе в течение короткого времени наблюдались сильные осадки в виде дождя и крупного града. Эпицентр пришелся на Аше, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом. Туда незамедлительно направлены сотрудники администрации внутригородского района для мониторинга ситуации и оказания необходимой помощи жителям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что никто не пострадал, инфраструктурные объекты не разрушены. Также в районе Сочи со стороны Туапсе наблюдается формирование смерчей, они распадаются над морем, берега не достигают. Грозовой фронт, по данным властей Сочи, смещается в сторону Лоо и центра Сочи. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Краснодарский ЦГМС), максимальный диаметр выпавшего в Сочи града достигает 35 мм, что относится к категории опасных явлений.

Ранее во вторник на участках федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи упали два дерева, движение затруднено, последствия ликвидируют. В Лазаревском районе фиксируют частичное подтопление проезжей части. Штормовое предупреждение в связи с непогодой в Сочи продлено до конца дня вторника, купание на пляжах запрещено.

В Сочи дожди шли на протяжении трех дней. В ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на понедельник в Адлерском районе выпало еще 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. Были эвакуированы почти 600 человек, в пунктах временного размещения в Сочи находятся 364 человека, среди них местные жители и туристы.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что курортная инфраструктура на черноморском побережье Краснодарского края не повреждена из-за дождей, туристы продолжают отдых.