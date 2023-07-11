В Сочи включили сирены в связи с поднятием уровня воды в реках до неблагоприятных отметок

В городе также до конца дня ожидают ливни с градом

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Уровень воды в таких реках, как Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза, в Сочи поднялся до неблагоприятных отметок. В Лазаревском и Хостинском районах включили сирены оповещения населения, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"В Лазаревском и Хостинском районах Сочи запустили работу сиренно-речевых установок для оперативного оповещения населения и повышения бдительности в связи с поднятием уровня воды в реках Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза до отметки "неблагоприятное явление", сработали датчики. Реки из берегов пока не выходили", - сообщили в мэрии.

В администрации добавили, что в этих районах города уже находятся спасатели, ситуацию мониторит городской оперативный штаб.

В Сочи ожидают до конца дня ливни с градом, погодные условия ухудшаются, возможны резкие подъемы уровня воды в реках и сходы селевых потоков. Штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца дня вторника, купаться на пляжах курорта запрещено, людей просят воздержаться от отдыха у воды.

Улучшение погоды

По данным центра "Фобос", погода на курорте начнет улучшаться с 13 июля.

"В субботу и воскресенье в районе города-курорта вылилось свыше 200 мм влаги. Сегодня в Сочи снова ливни с грозами, за 12 часов может вылиться свыше 20 мм осадков. Завтра дожди приобретут обложной характер, но на общей интенсивности это практически не скажется. На улучшение ситуация в курортной столице пойдет только с четверга", - говорится в сообщении, которое опубликовано на официальном сайте центра.

Уточняется, что причина тропических ливней - вторжение мощного атлантического циклона. Он обрушился на Русскую равнину в конце минувшей недели, но к началу текущей основная непогода сконцентрировалась в двух регионах - на юге и на востоке европейской территории. Во вторник ситуация практически не изменится: сохранятся два очага мощных ливней. Первый - южный - начнет уходить в Закавказье, и осадки в России начнут ослабевать, второй пока зависнет над Волго-Вятским районом.