В Пермском крае нашли пропавшую туристическую группу

Все туристы живы

ТАСС, 11 июля. Группа туристов, пропавшая в Пермском крае, обнаружена, все живы. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности региона в своем Telegram-канале.

"По данным краевой службы спасения на 14:40 (12:40 мск), спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы, медиками будет в дальнейшем проведено обследование и дана оценка состояния здоровья", - отмечается в сообщении.

В региональном управлении СК сообщили, что несмотря на обнаружение пропавшей тургруппы, ведомство продолжает проверку.

4 июля незарегистрированная туристическая группа из 22 человек, среди которых 11 детей, вышла на сплав по маршруту поселок Средняя Усьва - поселок Усьва по реке Усьве. Водитель туристической группы по договоренности должен был встретить туристов 9 июля в поселке Усьва Горнозаводского округа, но группа на связь не вышла.

К поиску пропавших туристов были привлечены 18 человек личного состава и 5 единиц техники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края, 3 человека и 1 единица техники МЧС России с применением группы беспилотных авиационных систем, на месте работали сотрудники полиции, добровольцы и волонтеры. Также к месту поиска выехала группа спасателей Пермской краевой службы спасения, сотрудники губахинского аварийно-спасательного формирования, вылетели вертолет Ми-8 санавиации Минздрава Пермского края с двумя врачами и двумя спасателями на борту и вертолет Ми-8 службы спасения из Казани. К вечеру планировалось прибытие группы с тремя квадрокоптерами из Национального центра поиска пропавших детей.