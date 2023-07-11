11 июля, 10:13

В Вологде число отравившихся посетителей суши-бара выросло до 14

Причина отравления выясняется

ТАСС, 11 июля. Количество пострадавших от отравления посетителей суши-бара Yanki izakaya в Вологде увеличилось до 14 человек, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Вологодской области.

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"Сегодня на 10 утра у нас 14 пострадавших, в том числе двое детей 6 и 12 лет. Из них госпитализировано 8 человек в Вологодскую инфекционную больницу, четыре человека находятся на амбулаторном лечении. Все они посещали суши-бар в Вологде с 30 июня по 3 июля. Предварительно, все отравились роллами", - сообщили ТАСС в департаменте.

Состояние госпитализированных без изменений, средней степени тяжести, клиническая картина у всех одинаковая - проявления острой кишечной инфекции. Причина отравления выясняется, проводятся лабораторные исследования, добавили в ведомстве. 

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