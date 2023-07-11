Суд отправил на принудительное лечение воронежца, стрелявшего в полицейских из фейерверков

Инцидент произошел во время погони за его автомобилем

ВОРОНЕЖ, 11 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа назначил принудительное стационарное лечение жителю Воронежа Евгению Васильеву, который обстрелял из фейерверков сотрудников полиции в ходе погони за его автомобилем с находящимся в багажнике диким животным - каракалом. Об этом сообщил ТАСС представитель суда Максим Рощупкин.

"Ленинский районный суд <...> постановил освободить Васильева Е. И. от уголовной ответственности по данному уголовному делу за совершенное им запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ (покушение на применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Применить к Васильеву принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в условиях стационара общего типа", - сообщил он.

Ранее пресс-служба управления СК РФ по региону сообщала, что в феврале 2023 года в Воронеже сотрудники ДПС в ходе погони за водителем Toyota Land Cruiser применили табельное оружие, водитель в ответ открыл по ним стрельбу из фейерверков. После задержания водителя выяснилось, что в багажнике его машины находилось дикое животное - каракал, его забрали на передержку в Воронежский зоопарк. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ (покушение на применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).