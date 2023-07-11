В Красноярском крае полицейский застрелил медведя, который две недели бродил по поселку

Пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что присутствие животного создавало реальную угрозу для населения

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудник полиции застрелил медведя, который две недели бродил по улицам поселка Туруханск в Красноярском крае и представлял опасность для жителей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В дежурную часть отдела МВД России по Туруханскому району поступили несколько сообщений от жителей поселка Туруханск о том, что возле микрорайона Восточный был замечен медведь, вышедший к дворовым постройкам. Полицейскими любопытный зверь был обнаружен в ходе патрулирования улиц практически в центре поселка. В связи с тем, что присутствие медведя создавало реальную угрозу для населения, сотрудник полиции в соответствии со ст. 23 Федерального закона "О полиции" применил табельное оружие, чтобы обезвредить животное", - говорится в сообщении.

По данным полиции, хищника в течение двух недель неоднократно видели на улицах Туруханска в разное время суток. "Медведь передвигался по улице, и проезжающие машины и громкие звуки его не пугали", - пояснили в полиции.