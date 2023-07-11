В Абхазии создали республиканский штаб по преодолению последствий стихийного бедствия

Президент страны Аслан Бжания поручил установить, есть ли среди оказавшихся в зоне подтопления люди, нуждающиеся в медицинском сопровождении

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СУХУМ, 11 июля. /ТАСС/. Республиканский штаб по преодолению последствий стихийного бедствия создан в Абхазии. Его возглавил премьер-министр Александр Анкваб, сообщила пресс-служба президента во вторник.

"Президент (Абхазии, Аслан Бжания - прим. ТАСС) подписал распоряжение о создании республиканского штаба по преодолению последствий стихийного бедствия. Бжания поручил руководителю штаба оказать максимальную помощь гражданам и туристам, оказавшимся в сложной ситуации, а также незамедлительно задействовать все ресурсы силовых ведомств - МЧС, Минобороны, МВД в тесном взаимодействии министерством туризма, администрациями районов и другими структурами", - говорится в сообщении.

Как отметил президент на оперативном совещании во вторник, республика столкнулась с невиданным по масштабам стихийным бедствием, в зоне бедствия оказались Гагрский район, часть Гудаутского и Очамчырского районов. "Серьезно пострадали объекты жизнеобеспечения, частные домовладения, курортная инфраструктура. К сожалению, мы сейчас даже приблизительно не знаем, каков уровень нанесенного материального ущерба. Удар стихии нарушил коммуникации, размыл участки автомобильных дорог, также прекращено железнодорожное сообщение с Российской Федерацией, однако в этой ситуации первичны жизнь и здоровье граждан, главное для нас, чтобы никто не пострадал", - подчеркнул президент.

Министерству здравоохранения Бжания поручил установить, есть ли среди оказавшихся в зоне подтопления люди, нуждающиеся в медицинском сопровождении. "Окажите им необходимую помощь. Если туристы изъявят желание покинуть республику, то обеспечить им такую возможность", - добавил Бжания.

Глава государства также поручил обеспечить пострадавших продуктами первой необходимости. "Важно, чтобы оказавшиеся в чрезвычайной ситуации граждане и гости не остались без нашей поддержки", - сказал он.