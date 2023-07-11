Суд в Грузии во второй раз оправдал теннисиста Басилашвили по делу о домашнем насилии

Адвокат спортсмена Малхаз Салакая отметил, что с самого начала не было никаких сомнений в невиновности его подзащитного

ТБИЛИСИ, 11 июля. /ТАСС/. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции, оправдавшего грузинского теннисиста Николоза Басилашвили по делу о насилии над бывшей супругой Нелли Дорокашвили. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсмена Малхаз Салакая.

"Сегодня апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор. Все произошло так, как и следовало. Мы с самого начала говорили, что не было никаких сомнений в невиновности моего подзащитного", - сказал юрист.

Басилашвили задержали по обвинению в систематическом избиении бывшей жены в мае 2020 года. Позже суд освободил его под залог в размере 100 тыс. лари (более $38 тыс.). В октябре 2022 года Тбилисский городской суд оправдал грузинского теннисиста.

31-летний Басилашвили, ранее входивший в сотню лучших в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, одержал пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом грузинского спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2018 года.