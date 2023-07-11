В Туве возбудили дела из-за смерти женщины, обжегшейся от батареи и заболевшей ковидом

По данным прокуратуры, у женщины был сахарный диабет и на месте ожога образовались гнойно-септические осложнения, из-за чего ей ампутировали стопу, а после голень

ТАСС, 11 июля. Уголовное дело возбуждено в Туве после того, как из-за недосмотра врачей местная жительница в больнице получила ожог стопы от батареи, заболела ковидом и умерла. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре республики.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Прокуратурой города Кызыла проведена проверка исполнения учреждением здравоохранения законодательства об охране жизни и здоровья граждан. Установлено, что в январе 2023 года 62-летняя жительница города с жалобами на повышенное артериальное давление доставлена бригадой скорой помощи в республиканскую больницу. В больнице женщину определили в урологическое отделение без медицинских на то показаний, где в отсутствие надлежащего внимания со стороны медицинского персонала она получила ожог стопы от радиатора (батареи)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, у женщины был сахарный диабет и на месте ожога образовались гнойно-септические осложнения, из-за чего ей ампутировали стопу, а после голень. "Одновременно пациентку лечили в кардиологическом отделении, где врачами допущен контакт пациентки с ковидным больным в одной палате, что привело к заболеванию пневмонией и ее преждевременной смерти", - пояснили в ведомстве.