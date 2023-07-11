В США анонсировали выход на свободу Элизабет Холмс на два года раньше

Основательницу биотехнологической компании Theranos приговорили к более чем 11 годам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Основательница биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс выйдет из тюрьмы на два года раньше. Это следует из данных, опубликованных Федеральным бюро тюрем США.

По этой информации, Холмс должна выйти на свободу в 2032 году, спустя лишь девять лет и семь месяцев после того, как она начала отбывать срок в федеральной тюрьме в Техасе в мае текущего года. Изначально она была приговорена к более чем 11 годам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве с целью обмана инвесторов.

Представитель Федерального бюро тюрем во вторник сообщил изданию The Independent, что он не может комментировать планы по освобождению заключенных в связи с вопросами безопасности и конфиденциальности. Однако досрочный выход на свободу возможен за "хорошее поведение".

В 2003 году Холмс - на тот момент 19-летняя студентка Стэнфордского университета - основала биотехнологическую компанию Theranos. Годом ранее она получила грант на исследовательский проект. Холмс бросила учебу, убедив своего профессора химической инженерии Ченнинга Робертсона использовать деньги для разработки инновационной системы анализа крови. Идея состояла в том, чтобы создать устройство, которое сможет проводить десятки анализов и диагностировать сотни заболеваний по одной капле крови, взятой из пальца, а не из вены.

Идея показалась привлекательной для инвесторов. Капитализация Theranos быстро росла, компания стала одной из ведущих в Кремниевой долине, Холмс сравнивали со Стивом Джобсом, Илоном Маском и Марком Цукербергом. Однако в 2015 году выяснилось, что микроколичественный анализатор Edison не работал. На Холмс подали в суд за мошенничество и обман инвесторов. Акции компании быстро обесценились, и Theranos перестала существовать.