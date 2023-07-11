СМИ: полиция Болгарии обнаружила украденные колокола с памятника адмиралу Ушакову

Как отмечает издание "24 часа", колокола украл 46-летний житель города Варна

СОФИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Полиция Болгарии обнаружила 13 ранее украденных бронзовых колоколов, являвшихся частью оформления памятника российскому адмиралу Федору Ушакову (1745-1817) на мысе Калиакра в северо-восточной части страны. Об этом во вторник сообщила газета "24 часа".

Как отмечает издание, колокола украл 46-летний житель города Варна. Он попытался сдать их в пункт выкупа цветных металлов. Часть колоколов нашли в его квартире и автомобиле, их конфисковали и вернут на место после реставрации. Вандала ждет уголовная ответственность.

О краже колоколов с памятника Ушакову накануне сообщили болгарские СМИ. Вес каждого изделия составлял порядка 10 кг.

Федор Федорович Ушаков - русский адмирал, командовал Черноморским флотом (1790-1798) и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798-1800). В 2001 году причислен Русской православной церковью к лику святых как праведный воин.

В 1791 году у мыса Калиакра русская эскадра под командованием Ушаков разбила превосходящие турецкие силы. В память об этом событии в 2006 году на оконечности мыса установили белокаменный памятник российскому адмиралу, он представляет собой фигуру флотоводца с колоннадой, на которой крепились 13 колоколов.