11 июля, 12:19

В ЛНР задержали жителя Антрацита за покушение на супругу и дочь

Мужчина применил взрывное устройство

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Житель города Антрацита в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержан за попытку убийства супруги и дочери с помощью взрывного устройства. Как сообщили во вторник в следственном управлении Следственного комитета РФ по ЛНР, возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и о незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ.

По данным следствия, между супругами произошла ссора, после чего женщина приехала с дочерью и своим отцом в поселок Дубовский Антрацитовского района ЛНР, чтобы забрать вещи. "В тот момент между супругами вновь произошла ссора, и после того как она с дочерью и отцом села в автомобиль, ее муж бросил в салон приведенное в действие взрывное устройство", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Произошел взрыв, в результате которого девочка получила множественные повреждения, в том числе минно-взрывные травмы и ранения. В настоящее время она находится в медицинском учреждении, где ей оказывается квалифицированная помощь", - рассказали в управлении.

Отмечается, что мужчина был задержан по горячем следам. 

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