Прокуратура ДНР передала в суд дело фельдшера ВСУ, застрелившего пятерых жителей Мариуполя

Он расстрелял из автомата Калашникова легковой автомобиль, в котором находилась семья

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело 37-летнего фельдшера медпункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36-й бригады морской пехоты ВСУ Виталия Матвиенко, обвиняемого в убийстве пятерых мирных жителей Мариуполя. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По версии следствия, 28 марта 2022 года Матвиенко совместно с военнослужащими Андреем Егоровым и Назарием Морозовым, находясь вблизи жилых домов по Никопольскому проспекту в Мариуполе, получил приказ об устранении мирных жителей. Он расстрелял из автомата Калашникова легковой автомобиль, в котором находилась семья. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте, мужчине, получившему тяжелое ранение, и сыну удалось скрыться от обстрела", - сообщили в Генпрркуратуре.

Спустя три дня Матвиенко совместно с военнослужащими Владиславом Овчаренко, Романом Макусей, Вадимом Семчуком на той же боевой позиции расстреляли из автоматов колонну из трех автомобилей с белыми лентами на зеркалах, обозначающими их принадлежность к гражданскому транспорту. В результате четверо мужчин погибли на месте, двоим мужчинам и одной женщине, получившей ранение, удалось скрыться из зоны обстрела.

Матвиенко обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР. Уголовные дела в отношении Егорова, Морозова, Овчаренко, Макусей и Семчука уже рассматриваются Верховным судом ДНР.