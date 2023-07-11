11 июля, 11:53

МЧС Абхазии рекомендовало не прогуливаться в прибрежной зоне и не ездить в горы

Это опасно из-за возможного смерча в акватории республики

СУХУМ, 11 июля. /ТАСС/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии рекомендовало жителям и гостям республики воздержаться от прогулок в прибрежной зоне из-за возможного смерча в акватории республики. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

"Ввиду того, что вероятность возникновения смерча в акватории Абхазии остается достаточно высокой, МЧС Абхазии настоятельно рекомендует гражданам и гостям республики воздержаться от прогулок в прибрежной зоне и от поездок в горы", - говорится в сообщении.

© Дмитрий Феоктистов/Валерий Шарифулин/ТАСС/Ruptly

С воскресенья почти на все районы республики обрушились ливни, вышли из берегов реки. В Гагрском районе подтопленными оказались 1 100 домов, детский сад, дом культуры, отделение милиции, разбиты дороги, из-за подмыва железнодорожного полотна остановлено железнодорожное сообщение с РФ.

В Гулрыпшском и Очамчырском районах подтоплено около 20 частных домовладений. Спасатели ведут откачку воды из подвальных помещений затопленных домов. В ночь на вторник несколько деревьев упали на автотрассу, ведущую из Очамчыры в Гал и Ткуарчал. Сотрудники МЧС распилили стволы и деблокировали автомобильное сообщение.

Решением президента Абхазии создан республиканский штаб по преодолению последствий стихийного бедствия. 

Теги:
Абхазия
© Информационное агентство ТАСС
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