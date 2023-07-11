На части территории Китая объявили "желтый" уровень опасности из-за ливней

Жителям рекомендовали принять меры предосторожности

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и метеорологическое управление КНР объявили во вторник на части территории Китая "желтый" уровень опасности природных катастроф из-за продолжающихся ливней. Наиболее опасная ситуация сложилась в некоторых районах провинций Шаньдун, Сычуань, Юньнань, Ганьсу и Тибетского автономного района.

Жителям рекомендовано принять меры предосторожности.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодных катаклизмах с цветовой кодировкой: красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

По меньшей мере два человека погибли и еще двое числятся пропавшими без вести после того, как в деревне на северо-западе провинции Ганьсу произошли оползни, сообщило во вторник Центральное китайское телевидение. В результате оползня поздно вечером в понедельник в деревне Чжанцзигоу уезда Сяхэ получили ранения еще семь человек. В настоящее время предпринимаются усилия по оказанию пострадавшим чрезвычайной помощи. В общей сложности 336 человек из 76 домов эвакуированы во временное убежище, говорится в сообщении.