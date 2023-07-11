В Бурятии из детского лагеря эвакуировали 70 человек из-за угрозы подтопления дороги

Из-за непогоды смену сократили на два дня

УЛАН-УДЭ, 11 июля. /ТАСС/. Смену в детском летнем лагере "Каскад" в Кяхтинском районе Бурятии сократили на два дня раньше положенного из-за угрозы подтопления дороги, ведущей к месту отдыха детей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"От оперативного дежурного ЕДДС Кяхтинского района поступило сообщение о том, что возникла угроза выхода грунтовой воды на дорожное полотно автодороги, ведущей к детскому лагерю "Каскад". В превентивных целях было принято решение о сокращении смены на два дня и убытии детей из лагеря", - говорится в сообщении.

Лагерь "Каскад" находится в селе Большой Луг. Как уточнили в местной администрации, из него вывезли 70 человек: 58 детей и 12 взрослых.

Кяхтинский район расположен на юге Бурятии, через него протекает река Сленга, уровень которой повышается из-за обильных дождей. Произошел перелив через дорожное полотно на 24 км автодороги Енхор - Цаган - Усун, подтопило мост около поселка Наушки.

По данным республиканского агентства ГО и ЧС, интенсивные осадки на территории Бурятии привели к подъему уровней воды в шести районах: Баргузинском, Джидинском, Селенгинском, Кяхтинском, Бичурском и Тункинском районах.

Для своевременного реагирования на возможное подтопление в границах сельских поселений Аршан Тункинского района, Хилганайское Баргузинского района, а также на территориях Джидинского и Кяхтинского районов введен режим повышенной готовности. В границах сельских поселений Дунда-Киреткое, Бичурское, Топкинское ввели режим ЧС.