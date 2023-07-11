В ДНР сообщили о ранении женщины во время обстрела Донецка из РСЗО "Град"

В республике также рассказали о разрушении частного дома

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Мирная жительница тяжело ранена в результате обстрела Куйбышевского района Донецка из РСЗО "Град" со стороны ВСУ. Кроме того, разрушен частный дом, во вторник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Куйбышевского района, а также уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе н.п. Уманское, из РСЗО БМ-21 "Град". В результате обстрела по ул. Величкиной, 25, тяжелое ранение получила женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом с последующим возгоранием.

Ранее представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВСУ за прошедшие сутки. На донецком направлении противник совершил 52 обстрела из РСЗО, артиллерии калибра 155 мм, на горловском - семь обстрелов из артиллерии калибра 152 мм, на ясиноватском - три обстрела из РСЗО, артиллерии калибра 155 мм и 152 мм, на волновахском - один обстрел из артиллерии калибра 155 мм. Выпустили 364 единицы различных боеприпасов.