11 июля, 12:55

Один из напавших в Подмосковье на молодого человека из-за его прически признал вину

© МВД России

Задержанный добавил, что не помнит произошедшего

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Один из задержанных за нападение на молодого человека из-за прически в Электростали признал вину, отметив, что не помнит произошедшего. Об этом он рассказал на видео, предоставленном ТАСС пресс-центром МВД России.

Читайте также
В Подмосковье неизвестные срезали кожу с головы человека из-за его прическиВ Подмосковье задержали одного из напавших на молодого человека из-за прическиВ Калужской области задержали второго напавшего на мужчину из-за прически

По словам задержанного, он порезал человека, но не помнит, как именно, потому что был пьян. "Да", - сказал он в ответ на вопрос, признает ли вину.

Второй задержанный рассказал, что они с товарищем выпивали в лесу недалеко от общежития, когда к ним подошли два молодых человека с длинными волосами. Они начали общаться по поводу прически. "Мой товарищ попросил сбегать за ножом. Я думал он прикольнется, напугает, а он начал отрезать ему челку. Я в этот момент побежал за вторым, но не догнал его", - рассказал задержанный. По его словам, когда он вернулся, пострадавший был уже весь в крови.

Инцидент произошел 9 июля. Двое неизвестных избили молодого человека из-за его прически и срезали ему волосы вместе с кожей. Пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 112 ("Причинение вреда здоровью средней тяжести") УК РФ. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация