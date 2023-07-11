Один из напавших в Подмосковье на молодого человека из-за его прически признал вину

Задержанный добавил, что не помнит произошедшего

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Один из задержанных за нападение на молодого человека из-за прически в Электростали признал вину, отметив, что не помнит произошедшего. Об этом он рассказал на видео, предоставленном ТАСС пресс-центром МВД России.

По словам задержанного, он порезал человека, но не помнит, как именно, потому что был пьян. "Да", - сказал он в ответ на вопрос, признает ли вину.

Второй задержанный рассказал, что они с товарищем выпивали в лесу недалеко от общежития, когда к ним подошли два молодых человека с длинными волосами. Они начали общаться по поводу прически. "Мой товарищ попросил сбегать за ножом. Я думал он прикольнется, напугает, а он начал отрезать ему челку. Я в этот момент побежал за вторым, но не догнал его", - рассказал задержанный. По его словам, когда он вернулся, пострадавший был уже весь в крови.

Инцидент произошел 9 июля. Двое неизвестных избили молодого человека из-за его прически и срезали ему волосы вместе с кожей. Пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 112 ("Причинение вреда здоровью средней тяжести") УК РФ.