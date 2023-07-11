В Абхазии пообещали возобновить железнодорожное движение 12 июля

Его приостановили из-за стихии

СУХУМ, 11 июля. /ТАСС/. РУП "Абхазская железная дорога" (АЖД) планирует возобновить приостановленное из-за стихии железнодорожное движение к вечеру среду. Об этом сообщила пресс-служба АЖД во вторник.

"АЖД" устранило последствие стихии на вокзале "Гагра", железнодорожное движение возобновлено до этого пункта. Сейчас работы ведутся на перегоне "Гагра-Бзыбь" полное восстановление сообщения планируется завтра [12 июля] к вечеру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирские поезда на период проведения восстановительных работ, следующие в направлении Республики Абхазия, будут находиться в обращении до станции Цандрипш, оттуда пассажиров перевозят на автобусах, аналогичная ситуация и для пассажиров, которые едут в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что в результате стихии в Гагрском районе подмыло 200 м пути, в связи с чем пассажирские поезда, следующие из РФ в Сухум, останавливаются на станции Цандрипш близ границы с Россией.