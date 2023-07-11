Суд оставил под стражей начальника управления автодорог и транспорта Прикамья

Андрея Уголькова обвиняют в получении взятки в 15 млн рублей

ПЕРМЬ, 11 июля. /ТАСС/. Пермский краевой суд оставил начальника управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова, обвиняемого в получении взятки, под арестом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил постановление Свердловского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток - до 2 сентября 2023 года, оставить в основной части без изменений", - сказал судья на процессе.

Ранее чиновнику предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". По данным следствия, в июле-августе 2022 года и июне 2023 года житель Перми, действуя по поручению обвиняемого, выступая посредником, получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег для дальнейшей их передачи должностному лицу. В момент получения второй части взятки посредника и взяткополучателя задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Общая сумма взятки составила 15 млн рублей.

В отношении второго фигуранта, как пояснили в СК, расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

Должность начальника управления автомобильных дорог и транспорта Угольков занимает с 2022 года.