11 июля, 13:50
Лесные пожары в России

В Оренбуржье загорелись лесополоса и сухая трава

По данным МЧС, тушение осложняет сильный ветер

ТАСС, 11 июля. Лесополоса и сухая трава загорелись в районе села Городище в Оренбургской области. Из-за сильного ветра тушение пожара осложняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону во вторник.

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"Сегодня произошло возгорание лесополосы в районе села Городище. В результате сильного порывистого ветра произошел переход пожара на сухую траву. Площадь пожара уточняется, тушение осложняется сильной ветровой нагрузкой, до населенных пунктов более 3 км", - сообщили в ведомстве.

На место пожара направили силы и средства ГУ МЧС России по Оренбургской области. Как добавили в пресс-службе, также на месте работают подразделения других служб и ведомств.

По информации управления, днем 11 июля в некоторых районах области порывы ветра составляют 12-17 м/с.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииОренбургская область
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