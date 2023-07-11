В Оренбуржье загорелись лесополоса и сухая трава

По данным МЧС, тушение осложняет сильный ветер

ТАСС, 11 июля. Лесополоса и сухая трава загорелись в районе села Городище в Оренбургской области. Из-за сильного ветра тушение пожара осложняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону во вторник.

"Сегодня произошло возгорание лесополосы в районе села Городище. В результате сильного порывистого ветра произошел переход пожара на сухую траву. Площадь пожара уточняется, тушение осложняется сильной ветровой нагрузкой, до населенных пунктов более 3 км", - сообщили в ведомстве.

На место пожара направили силы и средства ГУ МЧС России по Оренбургской области. Как добавили в пресс-службе, также на месте работают подразделения других служб и ведомств.

По информации управления, днем 11 июля в некоторых районах области порывы ветра составляют 12-17 м/с.