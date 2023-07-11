В Астрахани загорелись камыш и хозпостройки

Объявлен повышенный ранг пожара

АСТРАХАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Возгорание хозяйственных построек и камыша зафиксировано на площади 2 тыс. кв. м в Трусовском районе Астрахани. Объявлен повышенный ранг пожара, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В 16:01 мск в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании камыша несколькими очагами, а также хозяйственных построек в Трусовском районе Астрахани, ул. Магистральная, д. 24 Б. Площадь возгорания - 2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работают 12 единиц техники и 28 человек личного состава. Информация уточняется.

В связи с возгоранием камыша и с учетом западного направления ветра, прогнозируемого на сутки, возможно появление в воздухе запаха гари на территории Астрахани, Наримановского, Приволжского, Красноярского и Володарского районов, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.