11 июля, 14:21
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по Бердянску

В оперативных службах региона рассказали, что большая часть ракет была сбита системой ПВО в районе порта

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Бердянску в Запорожской области, большая часть ракет была сбита системой ПВО в районе порта. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"В 16:30 и 16:40 нацисты киевского режима в очередной раз совершили ракетный обстрел Бердянска. Большая часть ракет сбита над морем в районе Бердянского торгового морского порта системой ПВО ВС РФ. Одно попадание зафиксировано на территории городского предприятия. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сказал представитель оперативных служб. 

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