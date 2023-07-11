В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по Бердянску

В оперативных службах региона рассказали, что большая часть ракет была сбита системой ПВО в районе порта

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Бердянску в Запорожской области, большая часть ракет была сбита системой ПВО в районе порта. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В 16:30 и 16:40 нацисты киевского режима в очередной раз совершили ракетный обстрел Бердянска. Большая часть ракет сбита над морем в районе Бердянского торгового морского порта системой ПВО ВС РФ. Одно попадание зафиксировано на территории городского предприятия. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сказал представитель оперативных служб.