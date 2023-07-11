На Кубани задержали мужчину, которого проверяют на причастность к убийству Ржицкого

Станислав Ржицкий занимал должность замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Следователи задержали мужчину в Краснодарском крае, которого проверяют на причастность к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что у задержанного нашли Пистолет с глушителем.

"В качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Краснодаре убили замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Он ранее служил капитаном второго ранга на Черноморском флоте, был командиром дизель-электрической подводной лодки Б-265 "Краснодар".

Мэрия Краснодара подтвердила гибель Ржицкого. Уточнялось, что обстоятельства смерти замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города выясняют сотрудники правоохранительных органов. Депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, сообщил, что Ржицкого застрелили в спину.

По предварительным данным управления СК России по Краснодарскому краю, рано утром 10 июля в Краснодаре рядом с улицей Береговой обнаружили тело 42-летнего заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара с огнестрельными ранениями. Возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).