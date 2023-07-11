В Северной Индии ливни нарушили работу электростанций

По данным издания Hindustan Times, резкий подъем уровня воды в реках нарушил работу водосборов из-за накопившихся грязи и ила

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июля. /ТАСС/. Непрекращающиеся муссонные ливни на севере Индии нарушили выработку электроэнергии на местных ГЭС. Как сообщает во вторник газета Hindustan Times, работа электростанции Натхпа Джхакри мощностью 1 500 МВт была остановлена.

По данным издания, порядка 24 энергетических объектов и подстанций приостановили работу из-за того, что селевые потоки перерезали линии электропередачи, резкий подъем уровня воды в реках нарушил работу водосборов из-за накопившихся грязи и ила. В том числе нарушена работа и на других менее мощных гидропроектах, вырабатывающих электроэнергию, указывает издание.

Более 40 человек погибли в результате мощных дождей, продолжающихся на севере Индии четыре дня подряд. Сильные ливни затронули национальный столичный округ Дели, штаты Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзную территорию Джамму и Кашмир.

Наиболее трудная ситуация сложилась в предгорьях Гималаев, где ливни вызвали многочисленные оползни, местные реки вышли из берегов и подтопили многие населенные пункты. В горных районах северных штатов нарушено движение автотранспорта из-за размыва и подтопления дорог, в результате в горах блокированы сотни туристов.