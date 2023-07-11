В ДТП в Ростовской области погибли два человека

Еще двое получили травмы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП с "Камазом" на трассе в Ростовской области, сообщили журналистам в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

"Водитель, управляя автомобилем "Камаз", по предварительным данным, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, допустил неуправляемый занос автомобиля, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью". В результате ДТП погиб водитель и пассажир "Газели", еще один пассажир получил телесные повреждения. Также пострадал водитель автомобиля "Камаз", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 8-м км автодороги "М-4" Дон - Каменоломни в Октябрьском районе Ростовской области.