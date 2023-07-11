В Сочи продлили штормовое предупреждение

На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные дожди в Сочи, где произошли подтопления и прошел град, действие штормового предупреждения продлено до конца суток 12 июля. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

"На курорте сохраняется неблагоприятный метеопрогноз. До конца суток 12 июля 2023 года на территории Сочи вероятны сильные дожди, а также ливни с грозами и градом. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Спасатели на пляжах в Сочи, где продолжается непогода, из соображений безопасности не допускают отдыхающих к воде, также власти дали поручение главам внутригородских округов не допускать людей к воде в зонах пикников у рек. Мониторинговые группы в Сочи по состоянию на вторник уже составили 160 актов о причинении ущерба при подтоплениях, пострадавшие получат выплаты от 10 до 100 тыс. рублей.

Очередной паводок, произошедший в начале месяца в Сочи, показал важность принятия превентивных решений. Такое мнение выразил ТАСС во вторник руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

"Мы видим в Сочи, что важно принятие превентивных решений. Мы должны найти правильное техническое решение, как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения последствий его реализации", - сказал Кириллов.