В Омской области арестовали мужчину, угрожавшего сжечь сотрудника ДПС с машиной

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Омский суд арестовал мужчину, который облил бензином и угрожал сжечь патрульный автомобиль с сотрудником УГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области.

"Подозреваемый задержан, сегодня по инициативе следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы", - рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, 8 июля вечером сотрудник ДПС остановил в селе Колосовка автомобиль и стал проверять документы у водителя. Пассажир остановленной машины подошел к полицейскому, облил его форму и салон служебного автомобиля бензином и, угрожая убийством, потребовал отдать документы и отпустить водителя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об угрозе применения опасного для жизни насилия, совершенного в отношении представителя власти.

В региональном УМВД уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управлять автомобилем, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.