В Канаде зафиксировали почти 900 очагов лесных пожаров

Министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил об ухудшении ситуации в стране

ОТТАВА, 11 июля. /ТАСС/. Число активных лесных пожаров в Канаде продолжает стремительно увеличиваться и в настоящее время их число достигает почти 900. Об этом во вторник сообщил журналистам канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

"Как мы уже говорили, 2023 год стал худшим сезоном лесных пожаров в Канаде за всю историю наблюдений. В настоящее время по всей стране зафиксировано почти 900 лесных пожаров, более половины из них пока не взяты под контроль спасателями", - сказал министр. На данный момент общая площадь сгоревших территорий составляет 9,5 млн га. "Сгорела территория размером примерно с [остров] Ньюфаундленд", - уточнил глава ведомства.

По словам Блэра, к тушению пожаров уже подключены не только военные и иностранные специалисты, но также и волонтерские организации. В связи с этим он сообщил, что власти приняли решение выделить 82 млн канадских долларов ($62 млн) на финансирование в течение ближайших трех лет таких организаций с тем, чтобы они могли обучать население реагированию на природные катаклизмы, которые министр связал с изменениями климата.

8 июля канадский межведомственный центр лесных пожаров сообщал, что за шесть дней число пожаров выросло с 590 до 734, а площадь уничтоженных огнем территорий за тот период увеличилась с 8,4 млн га до 9 млн га. Ранее Блэр также озвучил неутешительный прогноз на июль - август: сухая погода и жара продолжат способствовать распространению огня.

Ранее сообщалось, что не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из 10 государств привлечены к ликвидации лесных пожаров в Канаде. Речь идет о спасателях из Австралии, Испании, Коста-Рики, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции, Чили и ЮАР. Кроме того, к тушению огня привлечены подразделения канадских вооруженных сил. Общее число всех специалистов, которые сейчас заняты ликвидацией лесных пожаров, составляет около 5 тыс. человек.