Под Волгоградом в ДТП погибли два человека

Пострадали трое

ВОЛГОГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля Mercedes с фурой, произошедшее на трассе Р-22 "Каспий" в Иловлинском районе Волгоградской области, привело к гибели двух человек, включая ребенка, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Около 18:00 на 880 км трассы Р-22 "Каспий" произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes с фурой. В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля, среди которых ребенок, от полученных травм скончались на месте. Женщина - водитель Mercedes и двое детей-пассажиров доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.