В Астрахани произошло возгорание в четырех жилых домах

Площадь пожара составила 400 кв. м

АСТРАХАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Возгорание четырех жилых домов произошло в Кировском районе Астрахани, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В 18:22 мск поступило сообщение о возгорании четырех жилых домов в Кировском районе Астрахани. Площадь пожара составляет 400 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работают 7 единиц техники и 22 человека личного состава. Информация уточняется.