11 июля, 16:55

В округе на Ставрополье поднялась пыльная буря

Госавтоинспекция рекомендовала водителям воздержаться от необдуманных маневров опережения и обгона

СТАВРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Пыльная буря поднялась в Нефтекумском округе Ставрополья. На дорогах ограничена видимость, сообщается во вторник в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

"В Нефтекумском округе на дорогах ограничена видимость из-за пыльной бури. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует воздержаться от необдуманных маневров опережения и обгона", - говорится в сообщении.

Из-за жаркой погоды и усиления ветра пыль с полей поднимается в воздух и ограничивает видимость. Нефтекумский округ находится в восточной части региона. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, 11 июля и в течение суток 12 июля в юго-восточных районах края местами ожидается высокая пожароопасность. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация