11 июля, 17:54
Лесные пожары в России

В Оренбуржье локализовали пожар около двух сел

ТАСС, 11 июля. Пожарные локализовали возгорание сухой травы и лесополосы в районе сел Городище и Никольское в Оренбургской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Читайте также
Хронология крупных природных пожаров в России

"В 21:30 (19:30 мск) пожар локализован по всем участкам", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 11 июля в районе двух сел загорелся лес, в результате сильного порывистого ветра пожар перешел на сухую траву. В ГУ МЧС по региону отмечали, что тушение осложняется из-за сильного ветра. По информации администрации Оренбурга, пожарные ведут проливку территории вблизи сел, угрозы населенным пунктам нет.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииОренбургская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация