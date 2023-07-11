В Оренбуржье локализовали пожар около двух сел

ТАСС, 11 июля. Пожарные локализовали возгорание сухой травы и лесополосы в районе сел Городище и Никольское в Оренбургской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 21:30 (19:30 мск) пожар локализован по всем участкам", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 11 июля в районе двух сел загорелся лес, в результате сильного порывистого ветра пожар перешел на сухую траву. В ГУ МЧС по региону отмечали, что тушение осложняется из-за сильного ветра. По информации администрации Оренбурга, пожарные ведут проливку территории вблизи сел, угрозы населенным пунктам нет.