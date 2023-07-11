Рейс из Омска в Москву задержали более чем на семь часов из-за поломки самолета

Им должны были вылететь 188 человек

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Авиарейс авиакомпании S7 из Омска в Москву со 188 пассажирами задержали более чем на семь часов по техническим причинам. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в международном аэропорту Омск-Центральный имени Дмитрия Карбышева по технической причине объявлена задержка авиарейса авиакомпании "Сибирь" в Москву продолжительностью более семи часов", - сказали в пресс-службе.

По расписанию самолет должен был вылететь в 17:35 (14:35 мск), согласно онлайн-табло, вылет запланирован на 02:10 (23:10 мск). Рейсом должны были вылететь 188 человек, включая 16 детей. Омская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров.