Град в Сочи повредил кровлю школы, центра культуры и дом семьи ветерана

Штормовое предупреждение в городе продлили до 12 июля

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. В Сочи оценили ущерб после мощного града во вторник. Мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале сообщил, что повреждена кровля школы и Центра национальных культур, а также дом семьи ветерана Великой Отечественной.

"Основной удар стихии сегодня днем на себя принял Лазаревский район. Вместе с председателем городского собрания Сочи Виктором Петровичем Филоновым провели рабочий обход пострадавших объектов. Серьезного урона ливень и град инфраструктуре не нанес. Частично повреждена кровля школы №99 и Центра национальных культур. Поручил в кратчайшие сроки все восстановить. Также посетили пострадавший дом на улице Репина, поможем семье ветерана Великой Отечественной войны с ремонтом", - написал он.

Он отметил, что в Лазаревском и Хостинском районах Сочи 11 июля запускали сирены для оперативного оповещения населения. В первой половине дня сработали датчики подъема уровня воды на реках, ситуация стабильная, угрозы разлива нет. На море шторм оценили в 3 балла, купание запретили.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение в Сочи продлили до конца суток 12 июля.

О ситуации

В ночь на 9 июля в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на 10 июля в Адлерском районе выпало еще 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территориях Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. Эвакуировали почти 600 человек, в пунктах временного размещения в Сочи находятся 364 человека, среди них местные жители и туристы.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что курортная инфраструктура на Черноморском побережье Краснодарского края не повреждена из-за дождей, туристы продолжают отдых.