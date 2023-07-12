На Украине депутата Рады и ее помощницу обвинили в коррупции

Людмила Марченко представляет правящую партию "Слуга народа"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Специализированная прокуратура Украины (САП) предъявила обвинение во взяточничестве депутату Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице.

"11 июля 2023 по поручению руководителя Специализированной прокуратуры Украины прокурор с участием детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предъявили обвинение в злоупотреблении влиянием действующего народного депутата. В то же время детектив НАБУ предъявил обвинение и помощнице нардепа", - говорится в сообщении САП в Telegram-канале.

По данным следствия, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещали гражданину обеспечить принятие одной из областных военных администраций решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Путь". После получения разрешения помощница встретилась с гражданином и получила от него вторую часть оговоренных средств - $2 800. Как сообщили в САП, всего депутат и помощница получили от мужчины $5,3 тыс.

Следователи предъявили депутату и помощнице обвинения по статьям об уголовном правонарушении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и о злоупотреблении влиянием.

В САП не назвали имени депутата и помощницы. Однако 5 июля бывший парламентарий Игорь Мосийчук сообщил, что сотрудники НАБУ задержали депутата от партии "Слуга народа" Людмилу Марченко по подозрению во взяточничестве. В то же время САП в Telegram-канале опубликовала информацию о том, что был "разоблачен" помощник депутата при получении взятки, но имен ведомство не привело.