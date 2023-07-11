На Эльбрусе пятеро граждан Белоруссии запросили помощь спасателей

По данным МЧС, двум участникам незарегистрированной группы стало плохо

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Группа из пяти граждан Белоруссии запросила помощи спасателей с высоты 5,3 тыс. м над уровнем моря на Эльбрусе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 20:25 мск 11 июля поступило сообщение о том, что незарегистрированная иностранная туристическая группа из Республики Беларусь в составе пяти человек при спуске с горы Эльбрус на высоте 5,3 тыс. м попросила о помощи. Двум участникам группы стало плохо", - говорится в сообщении.

На помощь альпинистам выдвинулись восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. По состоянию на 20:45 мск туристическая группа продолжает спуск с горы, связь с ними поддерживается. Ориентировочно на месте они окажутся в течение двух часов.