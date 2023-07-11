В Ростовской области инспектор ГИБДД на служебном авто сбил ребенка

Проводится проверка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Инспектор ГИБДД на служебном автомобиле сбил ребенка в Батайске Ростовской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Батайску, управляя служебным автомобилем Skoda Octavia, двигаясь по дворовому проезду, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 года рождения, внезапно выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. В настоящее время родители в медицинское учреждение не обращались", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 14:15 на улице Славы, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка.