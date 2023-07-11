В Оренбургской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции среди дошкольников

Проводится проверка

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора инициировали эпидемиологическое расследование по факту вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ) среди детей дошкольных учреждений в Орске Оренбургской области. Об этом во вторник журналистам сообщили в управлении Роспотребнадзора по области.

"Юго-Восточным территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Оренбургской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование с целью выяснения источника, установления причин и условий возникновения случаев острой кишечной инфекции среди детей, посещающих ряд дошкольных учреждений города Орска", - говорится в сообщении.

Как пояснили в управлении, специалисты ведомства выехали на объекты, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Также организован забор биологических материалов для лабораторных исследований.

"Причина вспышки ОКИ устанавливается. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой", - говорится в сообщении.

Как рассказали в региональном Минздраве, обращения в службу скорой помощи по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений города Орска, стали поступать вечером. Вся медицинская служба Орска усилена, приготовлены койки для возможной госпитализации детей. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова выехала в Орск вместе со специалистами областной инфекционной больницы. Ситуация находится на контроле губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона, по факту обращения воспитанников детских садов Орска за медицинской помощью организована проверка. Ведомство проверит исполнение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детских садах.