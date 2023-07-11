В Сочи после драки на территории храма задержали двоих мужчин

Полиция проводит проверку

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих мужчин, устроивших драку на территории храма в Сочи. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В Сочи задержаны приезжие, устроившие драку на территории храма. Полицейские установили, что двое приезжих в состоянии алкогольного опьянения попытались пройти в здание храма, но их остановила охрана. Конфликт между мужчинами и охранниками перерос в драку", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сообщение о драке в полицию поступило около 21:00 мск, в настоящее время мужчины доставлены в отдел полиции, проводится проверка.