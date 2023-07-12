При обстреле ВСУ села Луговое Запорожской области ранение получил мирный житель

Мужчину доставили в мелитопольскую больницу со слепым осколочным ранением грудной клетки и переломом ребер

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими военными села Луговое в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В 19:30 боевики нацистского киевского режима обстреляли село Луговое в Васильевском районе. Ранения получил мирный житель - 59-летний мужчина. Он доставлен в мелитопольскую больницу со слепым осколочным ранением грудной клетки и переломом ребер", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли город Токмак в Запорожской области с применением кассетных боеприпасов.