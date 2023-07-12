11 июля, 21:06
Военная операция на Украине

При обстреле ВСУ села Луговое Запорожской области ранение получил мирный житель

Мужчину доставили в мелитопольскую больницу со слепым осколочным ранением грудной клетки и переломом ребер

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими военными села Луговое в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В 19:30 боевики нацистского киевского режима обстреляли село Луговое в Васильевском районе. Ранения получил мирный житель - 59-летний мужчина. Он доставлен в мелитопольскую больницу со слепым осколочным ранением грудной клетки и переломом ребер", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли город Токмак в Запорожской области с применением кассетных боеприпасов. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация